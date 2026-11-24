Об этом мэр Винницы Сергей Моргунов сообщил в социальных сетях.

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Что известно об ударах?

Первые взрывы в городе прогремели во время воздушной тревоги в 5 утра. По словам мэра, они были связаны со сбиванием вражеского беспилотника.

Уже в 06:56 был повторно объявлен сигнал воздушной тревоги. Впоследствии россияне нанесли повторный удар, в результате которого было зафиксировано попадание в объект критической инфраструктуры.

Кроме того, повреждены троллейбус и автомобиль. По предварительной информации, один человек получил травмы.

В настоящее время на месте работают экстренные службы. Информация о последствиях российской атаки уточняется.