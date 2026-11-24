Росія двічі за ранок атакувала Вінничину / GettyImages
Російські військові вранці 24 листопада двічі атакували Вінницю. Внаслідок повторного удару є влучання в об'єкт критичної інфраструктури, також пошкоджено транспортні засоби.
Про це міський голова Вінниці Сергій Моргунов повідомив у соцмережах.
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Що відомо про удари?
Перші вибухи у місті пролунали під час повітряної тривоги о 5 ранку. За словами мера, вони були пов'язані зі збиттям ворожого безпілотника.
Вже о 06:56 було повторно оголошено сигнал повітряної тривоги. Згодом росіяни завдали повторного удару.Внаслідок неї зафіксували влучання в об'єкт критичної інфраструктури.
Крім того, пошкоджено тролейбус та автомобіль. За попередньою інформацією, одна людина отримала травми.
Наразі на місці працюють екстрені служби. Інформація щодо наслідків російської атаки уточнюється.
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