Про це міський голова Вінниці Сергій Моргунов повідомив у соцмережах.

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Що відомо про удари?

Перші вибухи у місті пролунали під час повітряної тривоги о 5 ранку. За словами мера, вони були пов'язані зі збиттям ворожого безпілотника.

Вже о 06:56 було повторно оголошено сигнал повітряної тривоги. Згодом росіяни завдали повторного удару.Внаслідок неї зафіксували влучання в об'єкт критичної інфраструктури.

Крім того, пошкоджено тролейбус та автомобіль. За попередньою інформацією, одна людина отримала травми.

Наразі на місці працюють екстрені служби. Інформація щодо наслідків російської атаки уточнюється.