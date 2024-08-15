Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан в ежедневном военном обзоре на 24 Канале рассказал, что атакой на аэродромы занимались СБУ, ГУР и ССО ВСУ.

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Удар по 4 аэродромам

Свитан отметил, что было атаковано 4 аэродрома: в Курске, в Воронеже, в Борисоглебске и Саваслейке. В Курске и Воронеже базируются Су-30 и Су-34, Борисоглебск – это авиабаза авиационного училища, а вот на Саваслейке – МиГ-31.

На все 4 аэродрома было отправлено более 100 БпЛА. Задачи выполнены. Зашли и уничтожили те цели, которые были поставлены. Часть БпЛА, конечно, была сбита. Однако россиян можно исправить, когда БпЛА заходит на цель он начинает пикировать, то есть это удар, а не сбивание,

- заметил летчик-инструктор.

Удар по ТЭЧ

По словам военного эксперта, один из ударов приняла на себя ТЭЧ. Это технико-эксплуатационная часть. Там инженеры чинят самолеты, готовят их к вылету. Фактически, это небольшой завод на территории аэродрома, где есть самолеты.

"Можно сказать, что это маленький ремонтный завод. В расположении ТЭЧ находятся самолеты, иногда в разобранном виде. Их ремонтируют, проверяют узлы-агрегаты, собирают и самолет идет на испытания. То есть, уничтожить ТЭЧ – это уничтожить самолеты, что там были в ангарах", – подчеркнул полковник запаса ВСУ.