Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан у щоденному військовому огляді на 24 Каналі розповів, що атакою на аеродроми займались СБУ, ГУР і ССО ЗСУ.

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Удар по 4 аеродромах

Світан зазначив, що було атаковано 4 аеродроми: в Курську, у Воронежі, в Борисоглібську та Саваслейці. У Курську та Воронежі базуються Су-30 і Су-34, Борисоглібськ – це авіабаза авіаційного училища, а ось на Саваслейці – МіГ-31.

На всі 4 аеродроми було відправлено понад 100 БпЛА. Задачі виконано. Зайшли та знищили ті цілі, які були поставлені. Частина БпЛА, звісно, була збита. Однак росіян можна виправити, коли БпЛА заходить на ціль він починає пікерувати, тобто це удар, а не збиття,

- зауважив льотчик-інструктор.

Удар по ТЕЧ

За словами військового експерта, один із ударів прийняла на себе ТЕЧ. Це техніко-експлуатаційна частина. Там інженери лагодять літаки, готують їх до вильоту. Фактично, це невеликий завод на території аеродроми, де є літаки.

"Можна сказати, що це маленький ремонтний завод. У розташуванні ТЕЧ перебувають літаки, іноді в розібраному вигляді. Їх ремонтують, перевіряють вузли-агрегати, збирають і літак іде на випробування. Тобто, знищити ТЕЧ – це знищити літаки, що там були в ангарах", – наголосив полковник запасу ЗСУ.