Всего за ночь было уничтожено 20 "Шахедов". Украинская ПВО сработала отлично.

Важно 2 "Калибры", "Искандер" из Крыма и 20 "Шахедов": в Воздушных силах рассказали о ночной атаке

Военные моряки мощно уничтожили дрон-камикадзе

Как стало известно, ночью 13 июля личным составом одного из катеров Военно-Морских Сил ВСУ был уничтожен дрон-камикадзе "Shahed-136".

Отметим, что 13 июля российские оккупанты атаковали Украину 20-ю ударными беспилотниками иранского производства "Shahed-136/131". Направления атаки – северо-восточное (Курск) и юго-восточное (Приморско-Ахтарск). Также враг применил две крылатые ракеты "Калибр" из Черного моря и одну баллистическую – "Искандер-М" (Джанкой, Крым).

В результате боевой работы все 20 ударных дронов уничтожены, преимущественно в Киевской области. Также на разных направлениях уничтожены две крылатые ракеты "Калибр". По поводу последствий пуска ракеты с ОТРК "Искандер-М" информация уточняется.

Ночная атака Украины 13 июля: все, что известно