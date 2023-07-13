Всего за ночь было уничтожено 20 "Шахедов". Украинская ПВО сработала отлично.
Важно 2 "Калибры", "Искандер" из Крыма и 20 "Шахедов": в Воздушных силах рассказали о ночной атаке
Военные моряки мощно уничтожили дрон-камикадзе
Как стало известно, ночью 13 июля личным составом одного из катеров Военно-Морских Сил ВСУ был уничтожен дрон-камикадзе "Shahed-136".
Отметим, что 13 июля российские оккупанты атаковали Украину 20-ю ударными беспилотниками иранского производства "Shahed-136/131". Направления атаки – северо-восточное (Курск) и юго-восточное (Приморско-Ахтарск). Также враг применил две крылатые ракеты "Калибр" из Черного моря и одну баллистическую – "Искандер-М" (Джанкой, Крым).
В результате боевой работы все 20 ударных дронов уничтожены, преимущественно в Киевской области. Также на разных направлениях уничтожены две крылатые ракеты "Калибр". По поводу последствий пуска ракеты с ОТРК "Искандер-М" информация уточняется.
Ночная атака Украины 13 июля: все, что известно
- 13 июля силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области были сбиты ракета "Калибр" и четыре дрона-камикадзе типа "Shahed 136/131".
- Поздним вечером 12 июля в небе над Днепропетровщиной наши защитники сбили беспилотник агрессора.
- В Дарницком, Соломенском, Шевченковском, Оболонском и Подольском районах Киева зафиксированы случаи падения обломков. Предварительно, есть повреждения жилых домов.
- Есть двое травмированных в Дарницком районе: девушка 19 лет и парень 23 года (осколочные ранения). Они госпитализированы в больницу.
- В Шевченковском районе столицы во время ликвидации последствий спасен один человек.
- Кроме того, во время воздушной тревоги силы ПВО сбили ракету войск России, сообщили в Хмельницкой ОВА. Попаданий не зафиксировано. Пострадавших нет.