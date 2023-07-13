Загалом за ніч було знищено 20 "Шахедів". Українська ППО спрацювала на відмінно.
Важливо 2 "Калібри", "Іскандер" з Криму та 20 "Шахедів": у Повітряних силах розповіли про нічну атаку
Військові моряки потужно знищили дрон-камікадзе
Як стало відомо, вночі 13 липня особовим складом одного з катерів Військово-Морських Сил ЗСУ було знищено дрон-камікадзе "Shahed-136".
Зауважимо, що 13 липня російські окупанти атакували Україну 20-ма ударними безпілотниками іранського виробництва "Shahed-136/131". Напрямки атаки – північно-східний (Курськ) та південно-східний (Приморсько-Ахтарськ). Також ворог застосував дві крилаті ракети "Калібр" з Чорного моря та одну балістичну – "Іскандер-М" (Джанкой, Крим).
Унаслідок бойової роботи усі 20 ударних дронів знищено, переважно на Київщині. Також на різних напрямках знищено дві крилаті ракети "Калібр". Стосовно наслідків пуску ракети з ОТРК "Іскандер-М" інформація уточнюється.
Нічна атака України 13 липня: все, що відомо
- 13 липня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині було збито ракету "Калібр" та чотири дрони-камікадзе типу "Shahed 136/131".
- Пізно ввечері 12 липня в небі над Дніпропетровщиною наші оборонці збили безпілотник агресора.
- У Дарницькому, Соломʼянському, Шевченківському, Оболонському та Подільському районах Києва зафіксовані випадки падіння уламків. Попередньо, є пошкодження житлових будинків.
- Є двоє травмованих у Дарницькому районі: дівчина 19 років та хлопець 23 років (осколкові поранення). Вони госпіталізовані до лікарні.
- У Шевченківському районі столиці під час ліквідації наслідків врятовано одну людину.
- Окрім цього, під час повітряної тривоги сили ППО збили ракету військ Росії, повідомили в Хмельницькій ОВА. Влучань не зафіксовано. Постраждалих немає.