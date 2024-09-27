Об этом в эфире 24 Канала отметил эксперт по авиации Константин Криволап, объяснив, что "Герберы" похожи по контуру на "Шахеды", однако имеют определенные отличия.

Смотрите также Ночью в Румынии слышали взрывы: Воздушные силы говорят, что в страну залетел "Шахед"

Враг применяет "Герберы" в частности в качестве разведдронов

В случае, когда "Герберы" используются с боевой частью, то эти дроны могут действовать на расстоянии до 100 километров. Если их применяют как разведывательные беспилотники, тогда они летают, как "Шахеды" – очень далеко.

"Эти дроны кружили, поворачивали в другую сторону. Я начал анализировать, почему "Шахеды" летают, а их не сбивают. Потом понял, что это "Герберы". Они пытаются определить места расположения украинских ЗРК, мы их не показывали. А когда они улетали туда, где их могли достать мобильные огневые группы, которые не стоят на одном месте, они их уничтожали. Таким образом те 10 – 15 дронов, что залетали в Киевскую область, были ликвидированы", – объяснил Криволап.

В российской армии стало больше беспилотников

Относительно увеличенного у противника количества "Шахедов", авиаэксперт рассказал, что довольно длительное время эта цифра составляла 300 дронов в месяц. Сейчас столько россияне могут изготовить за 4 – 5 дней.

Это, по мнению Криволапа, связано с тем, что враг начал производить значительное количество фюзеляжей (корпусов летательного аппарата). Часть из них передается в Елабугу, где собирают беспилотники под названием "Герань 2", другая часть в Ижевск на завод "Купол".

Это тот завод, который сообщил, что в Китае планирует разместить дополнительное производство "Шахедов". Не думаю, что в Китае их будут собирать и потом везти в Россию контейнерами. В 1 такой вмещается 5 дронов. Они их назвали "Гарпия". Вероятнее, что эти беспилотники увеличили возможности россиян, сейчас они способны производить 450 – 500 единиц,

– озвучил Криволап.

Официально! В украинском Генштабе сообщили, что в ночь на 27 сентября 2024 года оккупанты выпустили по Украине 32 ударных БпЛА типа "Шахед". Силы ПВО провели мощную боевую работу и сбили 24 беспилотника. Кроме того, 1 "Шахед" вошел в воздушное пространство Румынии, еще 1 – локально был потерян в результате противодействия РЭБ.