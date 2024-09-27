В ночь на 27 сентября 2024 года противник атаковал баллистической ракетой Искандер-М/KN-23 из оккупированного Крыма двумя крылатыми ракетами Х-22 из бомбардировщиков Ту-22М3 из акватории Черного моря. Также оккупанты выпустили по Украине 32 ударных БпЛА типа «Shahed» (район пусков: Приморско-Ахтарск – РФ).

К отражению воздушного нападения противника привлекались зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя сбиты 24 ударных БпЛА типа «Shahed». Один беспилотник вошел в воздушное пространство Румынии, еще один вражеский БПЛА локационно потерян в результате противодействия РЭБ Сил защиты Украины.

Противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях.