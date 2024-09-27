Об этом сообщил глава ОГА Олег Кипер в своем телеграм-канале. Также чиновник рассказал, что в результате атаки "Шахедами" пострадали 11 человек, в частности, ребенок.
Смотрите также Украину снова атаковали "Шахеды": для каких областей была угроза
Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграм-канале.
Атака "Шахедами" на Измаил: что известно о жертвах и пострадавших
Председатель ОВА констатировал, что сегодня под утро агрессор прибегнул к масштабному террору Измаила. Враг запустил ударные беспилотники по югу Одесской области. Работа сил ПВО продолжалась долго и напряженно.
К сожалению, в результате атаки погибли три человека: две женщины 1934 и 1955 годов рождения и 73-летний мужчина. Пострадало 11 человек, среди которых один ребенок,
– заявил Олег Кипер.
Также чиновник рассказал, что повреждены частные и многоквартирные дома, надворные постройки, здания, авто.
В результате российской атаки вспыхнуло несколько пожаров. Их уже оперативно ликвидировали пожарные.
Последствия атаки "Шахедами" на Измаил / Фото из телеграма Кипера
"Правоохранители фиксируют последствия террористического акта россиян. Людям оказывается вся необходимая помощь", – подчеркнул председатель Одесской ОВА.