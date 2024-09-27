В первую очередь угроза была для жителей южного и восточного регионов. 24 Канал призывает жителей областей, где звучали сирены, направляться в укрытия гражданской защиты.

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Что известно о воздушной тревоге

Обратите внимание! Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграме.

00:52, 27 сентября Где сейчас воздушная тревога: смотрите на карте

00:41, 27 сентября Еще один "Шахед" подлетает с моря в район Черноморска, возможна работа ПВО.

00:36, 27 сентября Одесская область – один из ударных БПЛА на западе возле границы в направлении Тирасполя!

00:32, 27 сентября Разведывательный БпЛА россиян возле Днепра проводит доразведку.

00:29, 27 сентября Угроза применения баллистики в Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Запорожской области. Воздушные силы призвали жителей Днепра направляться немедленно в укрытие.

00:05, 27 сентября Днепропетровская область – угроза применения ударных БПЛА! Возможна работа ПВО.

23:53, 26 сентября Воздушные силы сообщили, что: "Шахеды" в Одесской области движутся курсом западным;

"Шахеды" на севере Херсонской области и юге Николаевской движутся курсом на северо-запад.

23:40, 26 сентября Одесская область – угроза применения ударных БПЛА! Возможна работа ПВО.

23:06, 26 сентября Днепропетровская область – угроза применения ударных БПЛА! Возможна работа ПВО.