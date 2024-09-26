Сообщают, что минимум 4 "Шахеды" ночью зашли в Беларусь. Кроме этого, один залетел с территории России.

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Как двигались ударные дроны

По данным украинских мониторинговых каналов, в ночь на 26 сентября в Беларусь залетели не менее 4 дронов-камикадзе. Первый из них пересек границу с Беларусью около 00:13 в районе населенного пункта Любеч и через 30 минут вернулся в Украину.

После этого "Шахеды" заходили в Беларусь в 02:29, 03:05 и 03:52. Примечательно, что один из дронов залетел в воздушное пространство Беларуси не из Украины, а из России. Известно, что "Шахед" двигался в направлении Гомеля, что с ним было дальше - неизвестно.

В течение ночи в небе над юго-востоком страны дежурили два истребителя: первый поднялся с "Барановичей" около 00:30, а второй – в 02:50.