Першочергово загроза була для жителів південного і східного регіонів. 24 Канал закликає жителів областей, де лунали сирени, прямувати в укриття цивільного захисту.

До теми Вночі "Шахеди" знову залітали в Білорусь, один – з Росії: у Лукашенка підіймали авіацію

Що відомо про повітряну тривогу

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.

00:52, 27 вересня Де зараз повітряна тривога: дивіться на карті

00:41, 27 вересня Ще один "Шахед" підлітає з моря в район Чорноморська, можлива робота ППО.

00:36, 27 вересня Одеська область – один з ударних БпЛА на заході біля кордону в напрямку Тирасполя!

00:32, 27 вересня Розвідувальний БпЛА росіян біля Дніпра проводить дорозвідку.

00:29, 27 вересня Загроза застосування балістики в Кіровоградській, Полтавській, Харківській, Запорізькій області. Повітряні сили закликали жителів Дніпра прямувати негайно в укриття.

00:05, 27 вересня Дніпропетровська область – загроза застосування ударних БпЛА! Можлива робота ППО.

23:53, 26 вересня Повітряні сили повідомили, що: "Шахеди"на Одещині рухаються курсом західним;

"Шахеди" на півночі Херсонщини та півдні Миколаївщини рухаються курсом на північний захід.

23:40, 26 вересня Одеська область – загроза застосування ударних БпЛА! Можлива робота ППО.

23:06, 26 вересня Дніпропетровська область – загроза застосування ударних БпЛА! Можлива робота ППО.