Першочергово загроза була для жителів південного і східного регіонів. 24 Канал закликає жителів областей, де лунали сирени, прямувати в укриття цивільного захисту.
До теми Вночі "Шахеди" знову залітали в Білорусь, один – з Росії: у Лукашенка підіймали авіацію
Що відомо про повітряну тривогу
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.
Де зараз повітряна тривога: дивіться на карті
Ще один "Шахед" підлітає з моря в район Чорноморська, можлива робота ППО.
Одеська область – один з ударних БпЛА на заході біля кордону в напрямку Тирасполя!
Розвідувальний БпЛА росіян біля Дніпра проводить дорозвідку.
Загроза застосування балістики в Кіровоградській, Полтавській, Харківській, Запорізькій області.
Повітряні сили закликали жителів Дніпра прямувати негайно в укриття.
Дніпропетровська область – загроза застосування ударних БпЛА! Можлива робота ППО.
Повітряні сили повідомили, що:
- "Шахеди"на Одещині рухаються курсом західним;
- "Шахеди" на півночі Херсонщини та півдні Миколаївщини рухаються курсом на північний захід.
Одеська область – загроза застосування ударних БпЛА! Можлива робота ППО.
Дніпропетровська область – загроза застосування ударних БпЛА! Можлива робота ППО.
Херсонська та Миколаївська область – загроза застосування ударних БпЛА! Можлива робота ППО.