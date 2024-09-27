Суспільне информирует о взрывах в районе Измаила. Воздушные силы предупреждали о движении по меньшей мере десятка вражеских дронов в том направлении.

Хронология ночи Украину снова атакуют "Шахеды": для каких областей есть угроза

Атака "Шахедов" на Измаил 27 сентября: что известно

Воздушную тревогу в Одесской области объявили в 23:40 еще 27 сентября. Из сообщений Воздушных сил стало известно, что российские военные запустили свои дроны-камикадзе с южного направления.

Несколькими группами и в разное время они начали подлетать к Одесской области, в частности нацелились на Измаил. Сначала СМИ написали о взрывах, которые слышали в самой Одессе, а затем такая же информация поступила и по Измаилу, в частности в 02:35.

Мониторинговые сообщества уточняли неоднократно, что дроны продолжают подлетать, и по состоянию на 3 утра угроза не миновала. Кроме тех, которые уже долетали, с Черного моря движутся еще около десятка.

Поэтому жителям Одесской области, особенно Измаильского района, следует внимательно позаботиться о своей безопасности. И оставаться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги.

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