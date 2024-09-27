Суспільне інформує про вибухи в районі Ізмаїла. Повітряні сили попереджали про рух щонайменше десятка ворожих дронів у тому напрямку.

Хронологія ночі Україну знову атакують "Шахеди": для яких областей є загроза

Атака "Шахедів" на Ізмаїл 27 вересня: що відомо

Повітряну тривогу в Одеській області оголосили о 23:40 ще 27 вересня. З повідомлень Повітряних сил стало відомо, що російські військові запустили свої дрони-камікадзе з південного напрямку.

Кількома групами та в різний час вони почали підлітати до Одещини, зокрема націлилися на Ізмаїл. Спершу ЗМІ написали про вибухи, які чули в самій Одесі, а потім така ж інформація надійшла й щодо Ізмаїла, зокрема о 02:35.

Моніторингові спільноти уточняли неодноразово, що дрони продовжують підлітати, і станом на 3 ранку загроза не минула. Окрім тих, які вже долітали, з Чорного моря рухаються ще близько десятка.

Тож мешканцям Одещини, особливо Ізмаїльського району, слід уважно подбати про свою безпеку. І залишатися у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги.

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