Про це повідомив голова ОВА Олег Кіпер у своєму телеграм-каналі. Також посадовець розповів, що внаслідок атаки "Шахедами" постраждали 11 людей, зокрема, дитина.

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До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграм-каналі.

Атака "Шахедами" на Ізмаїл: що відомо про жертв і постраждалих

Голова ОВА констатував, що сьогодні під ранок агресор вдався до масштабного терору Ізмаїлу. Ворог запустив ударні безпілотники по півдню Одеської області. Робота сил ППО тривала довго й напружено.

На жаль, внаслідок атаки загинуло троє людей: дві жінки 1934 та 1955 років народження та 73-літній чоловік. Постраждало 11 людей, серед яких одна дитина,

– заявив Олег Кіпер.

Також посадовець розповів, що пошкоджені приватні й багатоквартирні будинки, надвірні споруди, будівлі, авто.

Внаслідок російської атаки спалахнуло декілька пожеж. Їх вже оперативно ліквідували вогнеборці.

Наслідки атаки "Шахедами" на Ізмаїл / Фото з телеграму Кіпера

"Правоохоронці фіксують наслідки терористичного акту росіян. Людям надається вся необхідна допомога", – наголосив голова Одеської ОВА.