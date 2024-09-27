У ніч на 27 вересня 2024 року противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М/KN-23 із окупованого Криму, двома крилатими ракетами Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3 з акваторії Чорного моря. Також окупанти випустили по Україні 32 ударних БпЛА типу «Shahed» (район пусків: Приморсько-Ахтарськ – рф).

До відбиття повітряного нападу противника залучались зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито 24 ударних БпЛА типу «Shahed». Один безпілотник увійшов в повітряний простір Румунії, ще один ворожий БпЛА локаційно втрачено внаслідок протидії РЕБ Сил оброни України.

Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях.