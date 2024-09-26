Близько 21:00 Повітряні сили повідомили про ймовірність завдання ворогом ракетних ударів по Україні.

Дивіться також Що відомо про ракети "Кинджал", якими Росія двічі атакувала Старокостянтинів уранці 26 вересня

21:10, 26 вересня Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

21:02, 26 вересня Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська області – під загрозою. Там оголошені повітряні тривоги. Перебувайте в укриттях або безпечних місцях!