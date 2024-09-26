Близько 21:00 Повітряні сили повідомили про ймовірність завдання ворогом ракетних ударів по Україні.

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21:10, 26 вересня

Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.

Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

21:02, 26 вересня

Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська області – під загрозою.

Там оголошені повітряні тривоги.

Перебувайте в укриттях або безпечних місцях!

20:52, 26 вересня

Два борти Ту-22м3 в повітрі. Існує загроза пусків ракет Х-22,
– повідомили Повітряні сили.