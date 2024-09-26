Близько 21:00 Повітряні сили повідомили про ймовірність завдання ворогом ракетних ударів по Україні.
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21:10, 26 вересня
Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.
Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
21:02, 26 вересня
Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська області – під загрозою.
Там оголошені повітряні тривоги.
Перебувайте в укриттях або безпечних місцях!
20:52, 26 вересня
Два борти Ту-22м3 в повітрі. Існує загроза пусків ракет Х-22,
– повідомили Повітряні сили.