Около 21:00 Воздушные силы сообщили о вероятности нанесения врагом ракетных ударов по Украине.

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21:10, 26 сентября Наблюдается активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

21:02, 26 сентября Николаевская, Херсонская, Запорожская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская области – под угрозой. Там объявлены воздушные тревоги. Находитесь в укрытиях или безопасных местах!