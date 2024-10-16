Об этом в эфире 24 Канала отметил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин, подчеркнув, что БпЛА – довольно распространенный вид оружия врага, который он в частности использует на Юге Украины.

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Когда погодные условия неблагоприятные – враг запускает меньше БпЛА

Сегодня на южном направлении противник применил ориентировочно 329 FPV-дронов. Ежедневно он использует до 150 разведывательных беспилотников. Враг также запускает дроны для сбросов боеприпасов, таких сегодня он привлек к работе ориентировочно 300 единиц.

Очень активно российские войска, по словам Волошина, применяют и дроны-камикадзе типа "Шахед", таких по состоянию на 16 октября они выпустили более 40.

Ежедневно ситуация почти одинаковая, хотя в выходные была немного хуже погода, то на 50 – 70 БпЛА оккупанты выпустили меньше. Однако в целом цифра довольно высокая, если сравнивать данные за прошлый год. Противник наращивает количество именно такого вида вооружения и активно его применяет,

– сообщил Волошин.

Тактика россиян – террор против гражданских лиц

Волошин отметил, что враг запускает дроны не только по Силам обороны Украины, но и постоянно под удары беспилотников попадают Херсон и населенные пункты Херсонской и Днепропетровской областей, которые прилегают к бывшему Каховскому водохранилищу, среди таких: Никополь, Марганец, Мировская громада.

Если говорить в целом о поведении врага на Юге, то, со слов Волошина, он продолжает руководствоваться тактикой нанесения террористических ударов против мирного населения.

"За минувшие сутки по Запорожской области враг нанес 388 ударов различными видами вооружения: с авиации, артиллерией, РСЗО, дронами. Враг не менее 25 раз осуществлял обстрелы Днепропетровской области. Ежедневно 25 – 30 населенных пунктов Херсонщины, в том числе и сам город Херсон, страдают от ударов вражеских дронов. Каждый день есть раненые и жертвы этого террора среди гражданских лиц", – подытожил Волошин.