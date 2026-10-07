Об этом в эфире 24 Канала рассказал политолог и руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко. Известно, что инцидент произошел в 110 километрах от побережья Болгарии. Одно из судов следовало в Румынию из Египта, другое – из Румынии в Турцию.

Почему Россия нанесла удар по судам?

Одно из судов, плывшее под флагом Того, в результате атаки затонуло. Судьба его экипажа пока неизвестна. Другое – под флагом Палау – загорелось. Там удалось эвакуировать экипаж. Премьер-министр Болгарии созвал экстренное заседание органов безопасности, ведь инцидент произошел вблизи территориальных вод страны-члена НАТО. Однако там не видят оснований для применения 4-й и 5-й статей Альянса.

По мнению политолога, такие атаки на суда являются попыткой России сорвать любые договоренности о безопасности судоходства в Черном море. Различные страны пытаются склонить Россию к тому, чтобы она перестала атаковать корабли, следующие в украинские порты.

Почему Россия атаковала гражданские суда в Черном море: смотрите видео 24 Канала

Об этом, вполне вероятно, будут говорить на трехсторонней встрече Украины, США и России, которая может состояться в конце октября в ОАЭ.

РФ сейчас очень серьезно пытается поднять ставки, очевидно, перед предстоящими переговорами. Она пытается навязать со своей стороны иную тональность и показать, что и дальше будет терроризировать Черноморскую акваторию. И все это перед предстоящими переговорами в Абу-Даби,

– подчеркнул Чаленко.

Добавим, что РФ совершила атаку на суда 6 октября. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что это был именно российский комбинированный удар, где были задействованы морские и воздушные беспилотники. Силы обороны Украины никаких операций в этом районе Черного моря не проводили. Также накануне Россия поразила сухогруз в территориальных водах Румынии.