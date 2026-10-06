Об этом в своем ежедневном видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский. Ситуацию также прокомментировали в МИД.

Что сообщают власти об ударах по судам у берегов Болгарии?

Как отметил глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига в соцсети X, на одном из поврежденных судов вспыхнул пожар, из-за чего 18 членов экипажа были вынуждены экстренно покинуть борт.

Уточнение данных с болгарской стороной подтвердило, что удар был нанесен в результате комбинированной российской атаки с применением морских и воздушных беспилотников.

Украинские Силы обороны никаких операций в этом районе Черного моря не проводили.

Справка. Речь идет о двух гражданских сухогрузах, атакованных россиянами – ALFA WATAN под флагом Того и ABLE под флагом Палау. ALFA WATAN следовал из египетского Эль-Ариша в румынскую Сулину. После атаки судно затонуло, а судьба его экипажа пока неизвестна. На месте обнаружили пустые спасательные плоты. ABLE следовал из румынского Галаца в Стамбул.

Российские удары распространяются на воды стран НАТО

Этот инцидент произошел всего через сутки после того, как Россия нанесла удар по турецкому гражданскому судну с продовольствием, в результате чего погиб его капитан.

Накануне также был поражен сухогруз в территориальных водах Румынии, а российские дроны неоднократно фиксировались в воздушном пространстве Молдовы.

Россияне именно это и планируют – постоянно усиливать эскалацию. И должна быть четкая реакция на эту российскую агрессивность, нужны абсолютно четкие ответные действия,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Все украинские профильные службы, Силы обороны и разведка получили поручение максимально тесно взаимодействовать с международными партнерами для усиления совместных возможностей защиты.

Угроза глобальной торговой безопасности

Систематические нападения на торговые суда превращают западную часть Черного моря в опасную для любого мореплавания зону.

Это создает цепь негативных последствий для всего мира, повышая стоимость страхования и транспортировки грузов.

"Свобода мореплавания теряет смысл, если Россия может превратить ее в риск для гражданского экипажа и судна. Мировая продовольственная безопасность не может зависеть от того, пройдет ли зерновоз через Черное море, не попав под удар российского дрона", – подчеркнул Андрей Сибига.

Украина призывает мировое сообщество не ограничиваться лишь преодолением последствий, а ликвидировать сам источник опасности путем снижения агрессивного потенциала России.