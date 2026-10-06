Про це у своєму щоденному відеозверненні сказав президент України Володимир Зеленський. Ситуацію прокоментували також в МЗС.

Що повідомляють у владі про удари по суднах біля Болгарії?

Як зазначив очільник Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга у соцмережі X, на одному з пошкоджених суден спалахнула пожежа, через що 18 членів екіпажу були змушені екстрено покинути борт.

Уточнення даних із болгарською стороною підтвердило, що удару було завдано внаслідок комбінованої російської атаки із застосуванням морських і повітряних безпілотників.

Українські Сили оборони жодних операцій у цьому районі Чорного моря не проводили.

Довідка. Йдеться про 2 цивільні суховантажі, атаковані росіянами – ALFA WATAN під прапором Того та ABLE під прапором Палау. ALFA WATAN прямував з єгипетського Ель-Ариша до румунської Суліни. Після атаки судно затонуло, а доля його екіпажу наразі невідома. На місці виявили порожні рятувальні плоти. ABLE ішов із румунського Галаца до Стамбула.

Російські удари поширюються на води країн НАТО

Цей інцидент стався лише через добу після того, як Росія вдарила по турецькому цивільному судну із продовольством, внаслідок чого загинув його капітан.

Напередодні також було уражено суховантаж у територіальних водах Румунії, а російські дрони неодноразово фіксували в повітряному просторі Молдови.

Росіяни саме це планують – постійно збільшувати ескалацію. І має бути чітка реакція на цю російську агресивність, потрібні абсолютно чіткі дії у відповідь,

– наголосив Володимир Зеленський.

Усі українські профільні служби, Сили оборони та розвідка отримали доручення максимально тісно взаємодіяти з міжнародними партнерами для посилення спільних можливостей захисту.

Загроза для глобальної торговельної безпеки

Систематичні напади на торговельні кораблі перетворюють західну частину Чорного моря на небезпечну для будь-якого мореплавства.

Це створює ланцюг негативних наслідків для всього світу, піднімаючи вартість страхування й транспортування вантажів.

"Свобода мореплавства втрачає сенс, якщо Росія може перетворити її на ризик для цивільного екіпажу та судна. Світова продовольча безпека не може залежати від того, чи пройде зерновоз Чорним морем без влучання російського дрона", – підкреслив Андрій Сибіга.

Україна закликає світову спільноту не обмежуватися лише подоланням наслідків, а ліквідувати саме джерело небезпеки шляхом зменшення агресивного потенціалу Росії.