Вражеские дроны продолжают атаку на Украину: где сейчас есть угроза удара

24 Канал Новости Украины
22 апреля, 22:53
Диана Подзигун

К вечеру 22 апреля украинские силы продолжают фиксировать вражеские беспилотники в воздушном пространстве Украины. В некоторых регионах уже раздаются сигналы воздушной тревоги.

Об угрозе удара и движении беспилотников сообщают Воздушные силы Украины. 24 Канал собрал информацию о взрывах и последствиях удара.

Где сейчас есть угроза удара?

Российские "Шахеды" начали атаку на Украину вечером 22 апреля. Кое-где уже гремели взрывы.

К слову! Для удобства о тревогах, ракетную опасность, угрозу ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в телеграмм-канале 24 Канала.

 

22:52, 22 апреля

Группа ударных БПЛА вошла на, Днепропетровщину, курсом на Павлоград.

22:52, 22 апреля

Пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Запорожье.

Группа ударных БПЛА на Харьковщине, курсом на Днепропетровщину.

22:52, 22 апреля

Группа ударных БПЛА вошла на Черниговщину, курс южный.

22:51, 22 апреля

Группа ударных БПЛА на Харьковщине, направляется курсом на Балаклею.