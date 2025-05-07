Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Житомирской ОВА Виталия Бунечко.

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Что известно о вражеской атаке на Житомирскую область

В результате атаки "Шахедами" пострадал частный сектор и возник пожар в Житомирском районе. Спасатели оперативно прибыли на место.

Возник пожар в хозяйственной постройке, взрывной волной и осколками повредило жилые дома,

– пояснил Бунечко.

Спасатели работали на месте: смотрите фото ГСЧС

По предварительной информации, из-за атаки никто не пострадал.

Пожар ликвидировали спасатели. Пиротехники ГСЧС провели обследование территорий на наличие взрывоопасных предметов.

К слову, в ночь на 7 мая россияне также атаковали Киев. Враг нанес комбинированный удар по столице – в результате обстрела есть жертвы и пострадавшие.

Известно, что повреждения зафиксировали в 5 районах столицы: Шевченковском, Святошинском, Днепровском, Соломенском и Голосеевском.