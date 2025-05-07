08:30, 7 мая

В Саранске, что в Мордовии (республика к западу от Москвы), поражен завод оптоволоконных систем. Это сейчас ключевой элемент российской оборонной промышленности в сфере современной военной связи. Как пояснили в ЦПД, завод специализируется на производстве оптоволоконных кабелей и систем связи для оккупационной армии, в частности для дронов на оптоволокне.

В Туле было атаковано АО "Конструкторское бюро приборостроения" – один из флагманов российского ВПК, который специализируется на разработке современных систем вооружений. Там разрабатывают противотанковые комплексы, стрелковое оружие, боевые модули.