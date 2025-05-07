08:30, 7 травня

У Саранську, що в Мордовії (республіка на захід від Москви), уражено завод оптоволоконних систем. Це зараз ключовий елемент російської оборонної промисловості у сфері сучасного військового зв'язку. Як пояснили у ЦПД, завод спеціалізується на виробництві оптоволоконних кабелів та систем зв'язку для окупаційної армії, зокрема для дронів на оптоволокні.

У Тулі було атаковано АТ "Конструкторське бюро приладобудування" – один із флагманів російського ВПК, який спеціалізується на розробці сучасних систем озброєнь. Там розробляють протитанкові комплекси, стрілецьку зброю, бойові модулі.