24 Канал розкаже, що відбувається на фронті, які заяви робили про Україну на Заході та в Росії, а також про наслідки обстрілів.
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Хронологія 1169 дня війни в Україні: головні події 7 травня
Що відбувається на фронті й які втрати росіян сьогодні
Найбільше атак було на Покровському напрямку – 77.
На ранок 7 травня загинули 1270 росіян.
За 6 травня авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уражали 10 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, станцію радіоелектронної боротьби, радіолокаційну станцію, чотири пункти управління БпЛА, чотири артилерійські системи, пункт управління та два склади боєприпасів ворога.
Іще було уражено два аеродроми ворога
- Аеродром "Шайковка" у Калузькій області, де базуються Ту-22м3, зберігаються ракети, зокрема Х-22.
- Авіабаза "Кубінка" в Московській області, де базуються Су-27, МіГ-29.
Росія теж була під атакою
У Саранську, що в Мордовії (республіка на захід від Москви), уражено завод оптоволоконних систем. Це зараз ключовий елемент російської оборонної промисловості у сфері сучасного військового зв'язку. Як пояснили у ЦПД, завод спеціалізується на виробництві оптоволоконних кабелів та систем зв'язку для окупаційної армії, зокрема для дронів на оптоволокні.
У Тулі було атаковано АТ "Конструкторське бюро приладобудування" – один із флагманів російського ВПК, який спеціалізується на розробці сучасних систем озброєнь. Там розробляють протитанкові комплекси, стрілецьку зброю, бойові модулі.
У селі Софіївська Борщагівка пошкоджено будинок
Наслідки обстрілу Києва 7 травня – фото ДСНС
Наслідки атаки по Києву: дані КМВА
Дніпровський район: падіння БпЛА на багатоповерховий житловий будинок. Часткове руйнування перекриття на 29-му та 30-му поверхах (загальний балкон). Без займання і постраждалих.
Святошинський район: влучання уламків у 9-поверховий житловий будинок. Сталося загоряння квартир на 6 – 9 поверхах. Врятовано 5 людей — 1 дорослого та 4 дітей (3 дітей з опіками госпіталізували). У тому числі постраждали брат і сестра 13 та 8 років.
Шевченківський район: пошкоджено 5-поверховий житловий будинок. Зафіксовано загоряння квартир на 3-му та 5-му поверхах. На жаль, під час гасіння виявлені тіла 2 людей.
Соломʼянський район: зафіксовано падіння дрона на відкритій території. Інформація про потерпілих не надходила.
Уночі над Києвом збили балістичну ракету
Вона впала у Солом'янському районі.
Скільки людей постраждало в Києві сьогодні після атаки
Загалом підтверджено загибель двох та поранення 6 осіб, в тому числі 4 дітей. Перевіряється інформація щодо ще двох постраждалих,
– написали в КМВА.
Удари по Києву сьогодні
Уночі Росія била по Києву та інших містах балістикою та дронами. Під атаку потрапила й Київська область.
На жаль, у столиці відомо про загиблих.