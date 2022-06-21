Российские пропагандисты всячески пытаются оправдать свои преступления против Украины. Ложь врага очень очевидна, поэтому особых успехов в этом направлении у него нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ ": СБУ разоблачила на сотрудничестве с врагом одного из руководителей "Укрэнерго"

Очередные фейки российских пропагандистов

Журналист Сергей Лещенко сообщил о новых попытках российских оккупантов оправдать свою агрессию против Украины. К распространению своих фейков они начали активно привлекать предателей и коллаборантов.

"Ракетные удары по городам России"

Представитель российской оккупационной администрации Рогов заявил о том, что перед началом полномасштабного вторжения России в Украину наше государство планировало нанести ракетные удары по 4 российским городам. Об этом он солгал, ссылаясь на некие "достоверные данные в окружении Зеленского".

По его словам, под ударом должны были оказаться Белгород, Брянск, Ростов-на-Дону и Симферополь. В этом месседже кафиры пытались закрепить еще один лживый нарратив. Симферополь – это город незаконно оккупированного украинского Крыма, и никакого отношения к России он не имеет.

Очевидно, что никаких подобных планов у Украины не было, а таким образом враг хочет оправдать нападение на наше государство.

"База НАТО в Северодонецке"

Бывший украинский прокурор Владимир Кононов стал рупором русской пропаганды. Он заявил, что в 2021 году Украина якобы планировала построить базу НАТО на аэродроме в Северодонецке, хотя никаких подобных планов никогда не было.

Россияне хотят объяснить безумный штурм и обстрелы города, который благодаря героическим ВСУ им не удается захватить, несмотря на то, что они бросили на выполнение задания очень большие силы.

Вымышленная "победа"

Российские кафиры заявили о том, что в результате атаки "Калибрамы" по Днепропетровщине им удалось убить 50 генералов и офицеров ВСУ. Это откровенная ложь, ведь таких потерь Украина не несла, а ракеты врага в большинстве своем направлены на гражданскую инфраструктуру и мирное население.

Война России против Украины: последние события

В Росгвардии начали набирать на войну ветеранов службы. Основных сил россиянам уже не хватает, а восстанавливать безумные потери у них нет кем.

Европа активно работает над разработкой 7 пакета санкций против России. Есть информация, что он может включать в себя запрет на российское золото.

Смотрите видео по теме – россияне продолжают наступление на Востоке: какие направления наиболее угрожающие