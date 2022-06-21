Російські пропагандисти усіляко намагаються виправдати свої злочини проти України. Брехня ворога дуже очевидна, тому особливих успіхів у цьому напрямку у нього немає.

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Чергові фейки російських пропагандистів

Журналіст Сергій Лещенко повідомив про нові спроби російських окупантів виправдати свою агресію проти України. До розповсюдження своїх фейків вони почали активно залучати зрадників та колаборантів.

"Ракетні удари по містах Росії"

Представник російської окупаційної адміністрації Рогов заявив про те, що перед початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну наша держава планувала завдати ракетних ударів по 4 російських містах. Про це він збрехав, посилаючись на якісь "достовірні дані в оточенні Зеленського".

За його словами, під ударом мали опинитися Бєлгород, Брянськ, Ростов-на-Дону та Сімферополь. У цьому меседжі окупанти намагалися закріпити ще один брехливий наратив. Сімферополь – це місто незаконно окупованого українського Криму, і жодного стосунку до Росії воно не має.

Очевидно, що жодних подібних планів Україна не мала, а в такий спосіб ворог хоче виправдати напад на нашу державу.

"База НАТО у Сєвєродонецьку"

Колишній український прокурор Володимир Кононов став рупором російської пропаганди. Він заявив, що у 2021 році Україна нібито планувала побудувати базу НАТО на аеродромі в Сєвєродонецьку, хоча жодних подібних планів ніколи не було.

Росіяни хочуть пояснити шалений штурм та обстріли міста, яке завдяки героїчним ЗСУ їм не вдається захопити попри те, що вони кинули на виконання завдання дуже великі сили.

Вигадана "перемога"

Російські окупанти заявили про те, що внаслідок атаки "Калібрами" по Дніпропетровщині їм вдалося вбити 50 генералів та офіцерів ЗСУ. Це відверта брехня, адже таких втрат Україна не зазнавала, а ракети ворога здебільшого спрямовані на цивільну інфраструктуру та мирне населення.

Війна Росії проти України: останні події

У Росгвардії почали набирати на війну ветеранів служби. Основних сил росіянам вже не вистачає, а поновлювати шалені втрати вони не мають ким.

Європа активно працює над розробкою 7 пакета санкцій проти Росії. Є інформація, що він може включати заборону на російське золото.

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