За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, при повній контрольованості військами керівництво Росгвардії цілком могло б забезпечити нормальну ротацію відправлених на війну підлеглих. Адже в Україну закинули далеко не всіх контрактників цього формування, а кількість гвардійців у Росії є просто величезною.

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Фактично росгвардійці є для Путіна своєрідними опричниками, адже вони створені для нещадного покарання всіх незадоволених режимом. Саме тому у формуванні служить велика кількість осіб.

Великі втрати охолодили запал росгвардійців

Відправлення Путіним фактично поліцейських підрозділів на передову було дуже й дуже неочікуваним як для захисників України, так і для самих опричників. Адже чимала кількість військових переходила на контрактну службу саме для того, аби закінчити з війною, але отримувати великі гроші.

Росгвардійці жили з думкою про власну соціальну стабільність та про те, що закон не дозволяє використовувати їх за межами Росії. Втім, кремлівському диктатору начхати на закони. Тому з навчань у лютому поліцаї поїхали напряму до України.

Путіну було наплювати на те, що Росгвардія не вміє воювати. Подекуди без зброї, лише з кийками та щитами, опричники переможними колонами рухалися до Києва та згорали від NLAW та Javelin.

Загони спецпризначення були єдиними угрупованнями Росгвардії, що мали навички міських боїв, так само були відправлені на війну. Вони зазнали важких втрат, через що очільник відомства Віктор Золотов домовився про переведення своїх підлеглих у тилові райони.

То ж, десь з травня Росія використовує гвардійців не як армійський, а як поліцейський підрозділ. Вони супроводжують вантажі, патрулюють окуповані міста та проводять зачистку територій, які вважають умовно захопленими Росією.

Однак бійців СОБРу, ОМОНу та інших спецзагонів з різних регіонів країни-агресорки подекуди продовжують використовувати як "гарматне м'ясо".

Через всі ці обставини, подивившись на своїх колег, чимала кількість росгвардійців почала відмовлятися від "відряджень" на територію України. Мовляв, нащо мені там помирати, якщо у Росії можна непогано заробляти. От і сталося, що попри роздутий штат повноцінну ротацію воєнних злочинців Золотов та його підлеглі забезпечити не можуть. При цьому виводити загарбників з тимчасово окупованих ними підрозділів до Росії чи Криму вже треба, бо воюють майже 4 місяці, а також масово пишуть рапорти на звільнення.

І якщо нестачу кадрів у російській армії Кремль вирішує достатньо просто – набором злочинців, то підписання контрактів з Росгвардією для засуджених неможливе. Тому у формуванні вирішили узгодити укладання короткострокових контрактів для "ветеранів служби". Повернутися до лав Росгвардії зможуть лише ті, хто виявив бажання відправитися на війну в Україну.

Колишнім службовцям обіцяють, що вони відправляться на навчання перед перекиданням у місця бойових дій. Втім, зрозуміло, що платитимуть їм значно менше, ніж прописано у контрактах, а ніяких навчань та злагоджень насправді не буде.

За участь у війні відповідатиме кожен

Як зазначили в українських спецслужбах, у представників Росгвардії, які воюють проти нашої держави, чомусь сформувалася хибна думка про власну безкарність. Мовляв, у ЗМІ постійно публікують списки військовослужбовців ЗС Росії та конкретних воєнних злочинців, а про росгвардійців всі забули. І це зовсім не так.

Працівники СБУ, прокуратури, поліції, сотні журналістів та волонтерів щодня опрацьовують гігабайти інформації, вираховують кожного офіцера та рядового, який бере участь у путінській війні.



У нас є особисті дані кожного бійця Росгвардії, починаючи від елітних її підрозділів, і закінчуючи рядовими. Є свідчення майже по кожному злочину, який вони вчинили. Ми знаємо, що вони не розуміють, навіщо ця війна, але з гордістю та задоволенням виконують накази, катують та вбивають українців. І це нікому не зійде з рук,

– зазначив у коментарі 24 каналу один з волонтерів.

Яскравим прикаладом роботи з викриття воєнних злочинців з числа Росгвардії є відео, що нещодавно з'явилося на акаунті "Русский военный преступник Military Crimes". В 11-хвилинній записі є аудіоперехоплення переговорів полковника СОБРу з Самари Олексія Тараканова, опис бойового шляху офіцера та його підлеглих, а також багато цікавих деталей про злочини, скоєні росгвардійцем.

Дивіться відео про воєнного злочинця з Росії Олексія Тараканова (18+):