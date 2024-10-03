Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов в своем телеграм-канале. Взрывы прогремели около 05:30.
Обратите внимание Обстрел многоэтажки в Харькове: количество пострадавших возросло, среди них есть ребенок
Атака на Харьков утром 3 октября
Утром четверга в Харькове прогремели взрывы. Мэр подтвердил это в 05:24. Также призвал быть осторожными. Уже вскоре уточнил, что взрывы в ближайшем пригороде, могут быть повторные удары.
Вследствие последнего удара по пригороду, повреждены линии высоковольтных передач. Из-за этого могут быть перебои с электричеством в некоторых районах Харькова,
– заявил Игорь Терехов.
Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.
Удар по многоэтажке в Харькове 2 октября
- Поздно вечером 2 октября российские военные ударили по Харькову КАБами. Под прицелом агрессора в очередной раз оказались жилые дома.
- Оккупанты разрушили многоэтажку. Попали между третьим и четвертым этажами. Вспыхнул пожар.
- По состоянию на 00:23 в результате российской атаки пострадали по меньшей мере 10 человек. Среди них – девочка 3 лет.