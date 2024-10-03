Про це повідомив міський голова Ігор Терехов у своєму телеграм-каналі. Вибухи прогриміли близько 05:30.
Зверніть увагу Обстріл багатоповерхівки в Харкові: кількість постраждалих зросла, серед них є дитина
Атака на Харків вранці 3 жовтня
Вранці четверга у Харкові пролунали вибухи. Мер підтвердив це о 05:24. Також закликав бути обережними. Уже незабаром уточнив, що вибухи в найближчому передмісті, можуть бути повторні удари.
Внаслідок останнього удару по передмістю, пошкоджені лінії високовольтних передач. Через це можуть бути перебої з електрикою у деяких районах Харкова,
– заявив Ігор Терехов.
До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.
Удар по багатоповерхівці у Харкові 2 жовтня
- Пізно ввечері 2 жовтня російські військові вдарили по Харкову КАБами. Під прицілом агресора вкотре опинилися житлові будинки.
- Окупанти зруйнували багатоповерхівку. Влучили між третім і четвертим поверхами. Спалахнула пожежа.
- Станом на 00:23 внаслідок російської атаки постраждали щонайменше 10 людей. серед них – дівчинка 3 років.