У будинку росіяни влучили між поверхами будинку у Харкові, тому під завалами можуть бути люди. Наразі рятувальні роботи на місці тривають, пише ДСНС.

До теми У Харкові чули вибухи: один із КАБів влучив по багатоповерхівці, є постраждалі

Скільки людей постраждало після обстрілу Харкова

У ДСНС розповіли, що, станом на 00:23 3 жовтня, внаслідок авіаудару у Харкові постраждало 10 осіб, серед них 3-річна дитина. Водночас кількість травмованих громадян ще уточнюють.

Влучання ворожої бомби прийшлося у житлову п'ятиповерхівку у Київському районі Харкова. Сталися руйнації фасадної частини та 4 квартир на 4-му і 5-му поверхах,

– розповіли рятувальники.

Окрім цього, сталося займання конструктивних елементів будинку та двох автомобілів на площі 65 квадратних метрів.

Наслідки влучання по багатоповерхівці в Харкові / Фото ДСНС

Тим часом керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков розповів, що 2 жовтня близько 23:00 ворог з населеного пункту Строїтель Бєлгородської області із застосуванням двох літаків Су-34 здійснив пуски п'ятьох керованих авіаційних бомб по Харкову та передмістю. За попередніми даними, це були УМПБ Д-30СН.

Дві авіабомби влучили у передмісті – на території Дергачівської громади. Ще три – по Харкову. Влучання у багатоповерхівку сталося у Салтівському районі міста. На місці працюють прокурори та слідчі поліції з метою фіксації воєнних злочинів.