Об этом 24 Каналу рассказала корреспондентка в Харькове Анна Черненко. По её словам, харьковчане привыкли к угрозе российского наступления, потому что ракетные атаки не прекращались фактически год.

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Атаки на Харьков не прекращались

Анна Черненко отметила, что харьковчане уже привыкли к тому, что город постоянно находится под российскими обстрелами, а в части области продолжаются постоянные боевые действия. При этом она также рассказала о готовности города к боям и отрицала возможность повторения истории годичной давности.

"Мы все понимаем, что на пограничных участках, на линии фронта очень много собрано наших военных, есть фортификационные сооружения, заминированные определенные территории, то есть такого, как было 24 – 25 февраля, что россияне оказались на нашей окружной за считанные часы – точно не будет ", – сказала корреспондентка.

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Она также сообщила, что по данным разведки, такого скопления вражеских войск, чтобы прорваться в Харьков, просто нет.

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"Единственное, что очень больно смотреть – как разбивают пограничные города, города на линии столкновения с Луганщиной, с Донбассом в целом, которые стали линией фронта, вот там да – ситуация сложная", – сказала корреспондентка.

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