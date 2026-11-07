Удар по парковке ТЦ и две авиабомбы: Россия массированно атаковала Харьковскую область

О последствиях очередных вражеских обстрелов рассказала корреспондентка Аня Черненко в эфире 24 Канала.

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Последствия ударов по Харькову

По ее словам, удары по Слободскому району произошли около 11:00, что привело к возгоранию и разрушению нескольких этажей нежилого здания. Она добавила, что взрывная волна также повредила соседние жилые многоэтажки и припаркованные автомобили, но обошлось без пострадавших.

Помимо авиационных бомб, захватчики нанесли удар с помощью FPV-дрона по парковке торгового центра в Харькове. Оккупационные войска уже несколько дней подряд терроризируют город этим видом вооружения, целенаправленно совершая атаки на автодороги, оживленные перекрестки и городской общественный транспорт.

Постоянно что-то происходит, чередуясь с небольшими затишьями, к сожалению, это так– подчеркнула корреспондентка.

Ситуация в Харьковской области: смотрите видео

Обстрелы населенных пунктов области

Под вражеским огнем оказались и другие города региона. В частности, в Чугуеве россияне повредили гражданское предприятие и жилые дома. В Лозовой удары пришлись на объекты критической инфраструктуры, местный лицей и территорию недалеко от рынка, а в Лозовском районе в результате попадания сгорел склад с большим количеством зерна. Также под постоянными атаками противника остается Изюм.

Ранее в городе реактивный беспилотник оккупантов попал в ТЦ в Киевском районе, где также вспыхнул сильный пожар.