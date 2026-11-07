Удар по парковці ТЦ та дві авіабомби: Росія масовано атакувала Харківщину

Про наслідки чергових ворожих обстрілів розповіла кореспондентка Аня Черненко в ефірі 24 Каналу.

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Наслідки ударів по Харкову

За її словами, удари по Слобідському району сталися близько 11:00, спричинивши займання та руйнацію кількох поверхів нежитлової споруди. Вона додала, що вибуховою хвилею також пошкодило сусідні житлові багатоповерхівки та припарковані автівки, але минулося без постраждалих.

Окрім авіаційних бомб, загарбники вдарили FPV-дроном по парковці торговельного центру в Харкові. Окупаційні війська вже кілька днів поспіль тероризують місто цим видом озброєння, цілеспрямовано атакуючи автошляхи, жваві перехрестя та міський громадський транспорт.

Постійно щось комбіноване хвилями з невеличкими затишшями, на жаль, є– підкреслила кореспондентка.

Ситуація на Харківщині: дивіться відео

Обстріли населених пунктів області

Під ворожим вогнем опинилися й інші міста регіону. Зокрема, у Чугуєві росіяни пошкодили цивільне підприємство та житлові будинки. У Лозовій удари припали на об'єкти критичної інфраструктури, місцевий ліцей та територію неподалік ринку, а на Лозівщині внаслідок влучання згорів склад із великою кількістю зерна. Також під постійними атаками противника залишається Ізюм.

Раніше у місті реактивний безпілотник окупантів влучив у ТЦ у Київському районі, де також спалахнула сильна пожежа.