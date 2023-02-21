Неспокойно в Харьковской области было после 22:00 20 февраля. Тогда стало известно, что враг может атаковать область ракетами типа С-300. Впоследствии запуски были, но ни один вражеский снаряд не долетел.

Смотрите также До 24 февраля Россия может попытаться усилить давление на 3 направлениях, – военный ВСУ

Ракеты врага "остались дома"

Итак, посмотрим хронологию возможной атаки. Так, в 22:34 мониторинговый канал сообщил, что существует угроза атаки Харьковщины с ЗРК. Уже в 23:00 поступило сообщение о пуске ракет на Белгородщине.

В 23:18 поступило обновление. В нем отметили, что ни одна из ракет не долетела до Харьковщины. По имеющейся информации, они взорвались в воздухе над Белгородщиной. Напоминаем, что оккупанты атакуют ракетами типа С-300, которые не рассчитаны для наземных ударов. По всей вероятности, на этот раз в контейнеры загрузили не модифицированные ракеты. А если и модифицированные, то кто-то явно что-то забыл прикрутить. В 23:20 стало известно о повторных запусках. Но и тогда обошлось без прилетов.

Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник лаконично отреагировал на атаку области ракетами С-300. Он иронически заметил, что вражеское оружие решило остаться на территории страны-агрессорки.

Обновление: все ракеты остались "дома" у врага. Там лучше, все "по-домашнему",

– подчеркнул Мельник.

Количество ракетных ударов может возрасти