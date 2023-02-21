Неспокійно на Харківщині було після 22:00 20 лютого. Тоді стало відомо, що ворог може атакувати область ракетами типу С-300. Згодом запуски таки були, але жоден ворожий снаряд не долетів.
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Ракети ворога "залишилися вдома"
Отже, глянемо хронологію ймовірної атаки. Так, о 22:34 моніторинговий канал повідомив, що існує загроза атаки Харківщини з ЗРК. Уже о 23:00 надійшло повідомлення про пуск ракет на Бєлгородщині.
О 23:18 надійшло оновлення. У ньому наголосили, що жодна з ракет не долетіла до Харківщини. За наявною інформацією, усі вони вибухнули у повітрі над Бєлгородщиною. Нагадуємо, що окупанти атакують ракетами типу С-300, які не розраховані для наземних ударів. Цілком імовірно, що цього разу в контейнери завантажили не модифіковані ракети. А якщо й модифіковані, то хтось явно щось забув прикрутити. О 23:20 стало відомо про повторні пуски. Але й тоді минулося без прильотів.
Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник лаконічно відреагував на атаку області ракетами С-300. Він іронічно зауважив, що ворожа зброя вирішила залишитися на території країни-агресорки.
Оновлення: усі ракети залишились "вдома" у ворога. Там краще, усе "по-домашнєму",
– підкреслив Мельник.
Кількість ракетних ударів може зрости
- Слід розуміти, що напередодні 24 лютого ворог може продовжити свій ракетний терор. Водночас варто очікувати як масованих ракетних атак, так і дрібних, але ледь не щоденних.
- Як зауважив Федір Веніславський, загострення може бути упродовж 22 – 24 лютого. У ці дні, переконаний член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, ворог може здійснити атаки. Водночас він зауважив, що ворог використає не сотні, а десятки, можливо, – до сотні ракет.
- Скільки б ворог не випустив ракет, слід розуміти, що всі вони максимально небезпечні. Тож ваша задача – перебувати в укритті під час повітряної тривоги. Не покидайте безпечне місце доти, поки не буде відбою. Це може врятувати вам життя.