Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив військовослужбовець ЗСУ Юрій Федоренко. За його словами, українські військові готові дати відсіч окупантам, тому їм не вдасться досягти своїх цілей.

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Основні наміри Росії до 24 лютого розкриті

Федоренко зазначив, що Росія любить символічні дати, тому 23 – 24 лютого ворог застосує резерв у живій силі та техніці. Пріоритетними напрямками для окупантів є Донецька та Луганська область. Також, на думку Федоренка, росіяни атакуватимуть Запорізьку область.

Воїн ЗСУ наголосив, що загарбники не зможуть досягти своїх цілей, бо українські захисники вже готові дати їм відсіч. Українська розвідка працює разом із міжнародними партнерами та вже знає про наміри Росії.

Основні наміри противника вже розкриті станом на сьогодні. І Збройними силами України вже проведені необхідні приготування до того, щоб у місцях, де можуть бути ускладнення, зустріти противника з гідною дубинкою,

– запевнив Федоренко.

Федоренко про плани росіян до 24 лютого: дивіться відео

Україна очікує поставки авіації

Крім того, захисник пояснив, що Росія має можливість виготовляти нові ракети. Тому ракетні удари будуть, на жаль, не тільки 23 – 24 лютого, але й після того.

"Наш єдиний вихід з цієї ситуації. Ми бачимо, що протиповітряна оборона працює максимально ефективно. Надходження міжнародних зразків озброєння зможе зробити небо в рази безпечнішим", – наголосив він.

Юрій Федоренко додав, що Україна очікує від країн-партнерів авіацію, яка зможе повністю закрити українське небо. Наразі він закликав українців не нехтувати правилами безпеки, спускатися в укриття під час повітряних тривог, а ЗСУ добре зроблять свою роботу.

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