Про це повідомляє член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, представник президента у парламенті Федор Веніславський заявив в інтерв'ю "Укрінформу". Скільки ракет може готувати ворог на цей період – читайте далі.

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Скоріш за все, росіяни застосують до ста ракет

На думку Федора Веніславського, 22 – 24 лютого країна може зазнати посилених обстрілів зі сторони агресора. На це зокрема вказує те, що ворог почав активно застосовувати хибні цілі.

Мовиться про повітряні кулі з відбивачами, які імітують проліт дронів чи ракет. Це все відбувається для перевірки української системи ППО, зазначив Веніславський.

Представник президента у парламенті вважає, що росіяни будуть використовувати для масованої атаки ракети та безпілотники. Ймовірно, у росіян ще є в запасі декілька сотень дронів.

Цілком імовірно, що з 22 по 24 лютого війська Росії можуть їх використовувати, але це будуть точно не сотні, а десятки, можливо, – до ста ракет,

– додав Веніславський.

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Росія становитиме загрозу навіть після перемоги України

Федір Веніславський зауважує, що навіть після остаточної перемоги України та виходу на кордони 1991 року, Росія все одно становитиме загрозу для нашої держави. Саме тому вже зараз потрібно думати про те, як Україна буде співіснувати поряд з державою-агресоркою.

Тут нашій державі мають допомогти чіткі гарантії безпеки від західних партнерів. Коли Україна стане повноправним членом Євросоюзу та НАТО, Росія не зможе зазіхати на наші території.