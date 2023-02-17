Таку думку 24 Каналу висловив народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. За його словами, вже зараз Києву потрібно розглядати варіанти, як у майбутньому співіснувати з сусідом-агресором.

Дивіться також Поки думаємо, як посилити оборону, Кремль думає, як задушити Молдову, – Зеленський

Для цього Україна має отримати тверді гарантії безпеки від західних партнерів.

Коли Україна стане повноправним членом ЄС та НАТО, жодні зазіхання Росії на будь-які українські території не будуть можливі в принципі,

– наголосив Веніславський.

Багатосторонній договір про гарантії безпеки

Втім, ймовірно, буде певний перехідний період до вступу України до Північноатлантичного альянсу, коли Київ повинен буде привести своє законодавство у відповідність до стандартів НАТО.

На цей період варто буде укласти багатосторонній договір, де країни західного світу виступлять гарантами безпеки України. Мають бути прописані конкретні юридичні зобов'язання, як діятимуть наші союзники у разі нової загрози з боку Росії,

– сказав нардеп.

За його словами, наприклад, якщо країна-агресор знову почне концентрувати війська на кордонах України, то партнери повинні будуть здійснити чіткі кроки:

надати певні види озброєння Україні;

або за згоди Верховної Ради ввести свої війська на територію України.

"Все це має бути прописано в конкретному міжнародному документі про гарантії безпеки за результатами цієї війни", – пояснив Веніславський.

Федір Веніславський розповів про загрозу Росії навіть після війни: дивіться відео

Україна отримає повноцінний захист лише в НАТО

Представник комітету з питань нацбезпеки наголосив, що повноцінні гарантії безпеки для України надасть лише НАТО. Веніславський наголосив, що, ймовірно, знадобиться певний період, протягом якого Київ повинен буде продемонструвати свою готовність до членства в альянсі.

Хоча ЗСУ зараз показують такі речі, що очевидно, що ми повністю готові до військової сумісності та інтеграції з іншими країнами НАТО. Але є політика, і ми маємо прораховувати різні варіанти,

– зазначив нардеп.

Він запевнив, що Україна обов'язково знайде такий варіант, які унеможливить навіть гіпотетичне повторення подій, які відбуваються, починаючи з 24 лютого 2022 року.

Україні потрібні гарантії безпеки: коротко