Таку думку 24 Каналу висловив народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. За його словами, вже зараз Києву потрібно розглядати варіанти, як у майбутньому співіснувати з сусідом-агресором.
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Для цього Україна має отримати тверді гарантії безпеки від західних партнерів.
Коли Україна стане повноправним членом ЄС та НАТО, жодні зазіхання Росії на будь-які українські території не будуть можливі в принципі,
– наголосив Веніславський.
Багатосторонній договір про гарантії безпеки
Втім, ймовірно, буде певний перехідний період до вступу України до Північноатлантичного альянсу, коли Київ повинен буде привести своє законодавство у відповідність до стандартів НАТО.
На цей період варто буде укласти багатосторонній договір, де країни західного світу виступлять гарантами безпеки України. Мають бути прописані конкретні юридичні зобов'язання, як діятимуть наші союзники у разі нової загрози з боку Росії,
– сказав нардеп.
За його словами, наприклад, якщо країна-агресор знову почне концентрувати війська на кордонах України, то партнери повинні будуть здійснити чіткі кроки:
- надати певні види озброєння Україні;
- або за згоди Верховної Ради ввести свої війська на територію України.
"Все це має бути прописано в конкретному міжнародному документі про гарантії безпеки за результатами цієї війни", – пояснив Веніславський.
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Україна отримає повноцінний захист лише в НАТО
Представник комітету з питань нацбезпеки наголосив, що повноцінні гарантії безпеки для України надасть лише НАТО. Веніславський наголосив, що, ймовірно, знадобиться певний період, протягом якого Київ повинен буде продемонструвати свою готовність до членства в альянсі.
Хоча ЗСУ зараз показують такі речі, що очевидно, що ми повністю готові до військової сумісності та інтеграції з іншими країнами НАТО. Але є політика, і ми маємо прораховувати різні варіанти,
– зазначив нардеп.
Він запевнив, що Україна обов'язково знайде такий варіант, які унеможливить навіть гіпотетичне повторення подій, які відбуваються, починаючи з 24 лютого 2022 року.
Україні потрібні гарантії безпеки: коротко
- Україна майже рік протистоїть повномасштабній агресії Росії. Президент Володимир Зеленський зазначив, що якщо окупантам вдасться отримати хоч якісь території, то вони наступатимуть далі.
- Глава держави наголосив, що зброя – це єдина мова, яку розуміє Росія.
- Зеленський зазначив, що Україна потребує гарантій безпеки. За словами президента України, будь-які територіальні компроміси зроблять нас слабшими як державу.