Про це сказав президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що потенційна мирна угода з Росією не матиме жодних територіальних поступок.

До теми Зеленський підтвердив, що новий наступ Росії вже розпочався

Росія розуміє тільки мову зброї

За словами Зеленського, весняний наступ, про який всі говорили, Росія вже почала. Зупинити її може лише західна зброя.

"Росіяни атакують з кількох напрямків. Сучасна зброя прискорює мир. Зброя – це єдина мова, яку розуміє Росія", – сказав Зеленський.

Президент також прокоментував ймовірну загрозу вступу білоруських військ у війну проти України. Якщо це станеться, то окупанти отримають відсіч.

До речі Росіяни випустили близько 40 ракет уночі: що відомо про нову масовану атаку

Україні потрібні гарантії

Зеленський назвав тактику Росії у війні "нікчемною". Він зазначив, що коли солдати виконують накази Кремля, то поділяють такі самі цінності як і диктатор.

Сьогодні наше виживання – це наша єдність. Вірю, що Україна бореться. Ми обрали цей шлях і хочемо гарантій безпеки. Будь-які територіальні компроміси зроблять нас слабшими як державу, – наголосив Зеленський.

Він додав, що неможливо домовлятися з Владіміром Путіним, оскільки той ніколи не виконував обіцяного.

Що відбувається на полі бою: останні новини