Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что потенциальное мирное соглашение с Россией не будет иметь никаких территориальных уступок.

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Россия понимает только язык оружия

По словам Зеленского, весеннее наступление, о котором все говорили, Россия уже начала. Остановить его может только западное оружие.

"Россияне атакуют по нескольким направлениям. Современное оружие ускоряет мир. Оружие – это единственный язык, который понимает Россия", – сказал Зеленский.

Президент также прокомментировал вероятную угрозу вступления белорусских войск в войну против Украины. Если это произойдет, то оккупанты получат отпор.

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Украине нужны гарантии

Зеленский назвал тактику России в войне "ничтожной". Он отметил, что когда солдаты выполняют приказы Кремля, то разделяют такие же ценности, как и диктатор.

Сегодня наше выживание – это наше единство. Верю, что Украина борется. Мы выбрали этот путь и хотим гарантий безопасности. Любые территориальные компромиссы сделают нас слабее государства, – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что невозможно договариваться с Владимиром Путиным, поскольку тот никогда не выполнял обещанное.

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