Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу на Мюнхенській конференції, повідомляє 24 Канал. Кремль не відмовляється від загарбницьких планів, і крім України націлився й на Молдову.

Зверніть увагу Питання складніше, ніж з танками: Зеленський анонсував роботу над "авіаційною коаліцією"

Україна працює на оборону

Володимир Зеленський наголосив, що Україна вистояла, коли Росія почала повномасштабне вторгнення, однак, на жаль, не всі країни можуть давати опір Кремлю. Президент закликав інші країни до спільної рішучості.

Поки ми ведемо переговори, як посилити свою оборону сучасними танками, Кремль думає, як задушити Молдову. Коли ми переконуємо, що Україні потрібна авіація – Росія вже переконала іранський режим. І результат цьому - не лише іранські дрони у нашому небі, а й щось, чим Кремль за це заплатив,

– наголосив президент.

Росія хоче влаштувати переворот у Молдові: головне

Напередодні президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія хоче зруйнувати політичний порядок у Молдові. За його словами, українська розвідка перехопила план того, як Кремль збирається "зламати Молдову". Усі дані українська сторона передала до Кишинева.

Згодом президентка Молдови Майя Санду підтвердила те, що Україна надала цю інформацію та заявила, що план росіян є короткостроковим і передбачає диверсії із залученням осіб з військовою підготовкою, переодягнених у цивільне. Вони планують насильницькі дії, зокрема напади на деякі держустанови і захоплення заручників. Для держперевороту Росія хоче використати своїх громадян, а також громадян Білорусі, Сербії та Чорногорії.

Окрім цього, під виглядом мирних протестів загарбники готують спробу захоплення влади у Кишиневі. Наразі правоохоронці Молдови готуються запобігати цим провокаціям і тримають ситуацію під контролем.

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк наголосив, що загроза перевороту в Молдові демонструє справжнє обличчя Кремля і підкреслив, що не варто працювати із симптомами – війною в Україні чи загрозою перевороту в Молдові – потрібно позбутися агресора, який є збудником усіх цих бід. Тобто Росії.