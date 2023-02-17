Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции, сообщает 24 Канал. Кремль не отказывается от захватнических планов, кроме Украины нацелился и на Молдову.

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Украина работает на оборону

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина выстояла, когда Россия начала полномасштабное вторжение, однако, к сожалению, не все страны могут сопротивляться Кремлю. Президент призвал другие страны к общей решительности.

Пока мы ведем переговоры, как усилить свою оборону современными танками, Кремль думает, как удушить Молдову. Когда мы убеждаем, что Украине нужна авиация, Россия уже убедила иранский режим. И результат этому – не только иранские дроны в нашем небе, но и нечто, чем Кремль за это заплатил.

– подчеркнул президент.

Россия хочет устроить переворот в Молдове: главное

Накануне президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия хочет разрушить политический порядок в Молдове. По его словам, украинская разведка перехватила план того, как Кремль собирается "взломать Молдову". Все данные украинская сторона передала Кишиневу.

Впоследствии президент Молдовы Майя Санду подтвердила то, что Украина предоставила эту информацию и заявила, что план россиян краткосрочен и предусматривает диверсии с привлечением лиц с военной подготовкой, переодетых в гражданское. Они планируют насильственные действия, в том числе нападения на некоторые госучреждения и захват заложников. Для госпереворота Россия хочет использовать своих граждан, а также граждан Белоруссии, Сербии и Черногории.

Кроме того, под видом мирных протестов захватчики готовят попытку захвата власти в Кишиневе. Правоохранители Молдовы готовятся предотвращать эти провокации и держат ситуацию под контролем.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк подчеркнул, что угроза переворота в Молдове демонстрирует настоящее лицо Кремля и подчеркнул, что не стоит работать с симптомами – войной в Украине или угрозой переворота в Молдове – нужно избавиться от агрессора, Который является возбудителем всех этих бед. То есть России.