Мовиться як про формалізовані у різних документах, так і звичаєві принципи співіснування різних держав. Про це 24 Каналу розповів народний депутат та член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Федір Веніславський.
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Незначні події тягнуть за собою непередбачувані наслідки
"Зараз дуже нестабільна ситуація у світі, тому будь-які навіть незначні події, як могло б здаватися, тягнуть за собою непередбачувані наслідки", – підкреслив Веніславський.
Він наголосив, що ми маємо усвідомити значення викликів, які сьогодні постають перед нами. А далі працювати над світопорядком, де люди в різних країнах не боялися б за своє майбутнє.
Стабільність в Європі впливає на глобальну
Європа з точки зору загальної геополітики є одним зі стовпів стабільності у світі. Вона виступає об'єднанням сучасних цивілізованих країн з цінностями, закріпленими на рівні конституцій та міжнародних документів.
Нестабільність у Європі автоматично тягне за собою нестабільність в інших регіонах, зокрема в Азійському та Африканському,
– зауважив народний депутат.
Так, після Другої світової війни, коли руйнувалася колоніальна система, різні країни європи мали певні сфери впливу і в Азії, і в Африці, і подекуди в Латинській Америці. Традиційно це зберігається і сьогодні.
"Тут все дуже тісно взаємопов'язано, тому стабільність має бути насамперед на Європейському континенті й вона впливатиме на глобальну стабільність", – підсумував Веніславський.
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Україна та Європа: останні новини
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 21 лютого зустрінеться з міністром закордонних справ нашої держави Дмитром Кулебою. Окрім того, на цих перемовинах буде представник Європейського Союзу зі закордонних справ і безпекової політики Жозеп Боррель.
- Засідання відбудеться у штаб-квартирі Північноатлантичного альянсу в Брюсселі, що у Бельгії. Це буде перша зустріч між Україною, Європейським Союзом і НАТО у такому тристоронньому форматі.
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