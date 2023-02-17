Кореспондентка 24 Каналу в Брюсселі розповідає про нові деталі скандалу, проблемний рівень корупції у ЄС та чи не вплине хабарництво й лобіювання серед європейських чиновників на євроінтеграцію України.

До теми Корупція, кумівство та сумки з готівкою: що таке Катарґейт і як він вдарив по ЄС

Нові фігуранти у справі Катарґейту

10 лютого брюссельська поліція затримала двох депутатів Європарламенту – Андреа Коццоліно та Марка Тарабелла, яких підозрюють в отриманні хабарів від Катару та Марокко, в обмін на підтримку цих країн у Європарламенті. Затримання політиків пов'язують з корупційним скандалом "Катарґейт", що розгорівся ще в грудні 2022 року.



Марк Тарабелла (зліва) та Андреа Коццоліно / колаж DW

Зверніть увагу! Депутати були представниками альянсу соціалістів та демократів – це друга за величиною політична група у парламенті, що "постраждала" від звинувачень у корупції. Після затримання, обох депутатів виключили з партії на час кримінального розслідування.

У порівнянні із затриманням Єви Кайлі, віцепрезидентки Європарламенту, новий поліцейський рейд не був несподіванкою. За даними Deutche Welle, напередодні Європарламент почав "термінову процедуру" щодо зняття недоторканності із Коццолінно та Тарабелли. Президентка Європарламенту Роберта Метсола зробила це питання пріоритетним та заявила, що слідкуватиме за тим, аби не було безкарності.

11 лютого прокуратура звинуватила бельгійського депутата Тарабелла у коррупції. Правоохоронці провели обшук його банківського сейфа у Льєжі та в кількох офісах у ратуші Анфіснеса, де Марк Тарабелла працював мером понад 30 років. AFP, посилаючись на представника прокуратури Ерика ван дер Сийпта, повідомляє, що депутата звинувачують у відмиванні грошей та участі у злочинній організації.



Марк Тарабелла звинувачують у корупції / фото EPA

Згідно зі звітом, який підготували для зняття недоторканності з депутатів, Тарабелла міг отримувати виплати від 120 до 140 тисяч євро декілька разів. Суми, які міг отримувати Коццолліно, не називають, але його підозрюють у співпраці з іншими особами щодо захисту інтересів іноземних держав у Європарламенті.

Обидва депутати наголошують на своїй невинуватості, а Тарабелла чекає, коли зможе відбілити своє ім’я. За даними France 24, Катар та Марокко також заперечують свою причетність до скандалу.

Катарґейт – корупційний скандал, який охопив ЄС

Нагадаємо, корупційний скандал вибухнув у Брюсселі у грудні 2022 року. Правоохоронці провели обшуки у домівках та кабінетах європейських посадовців. У грудні були затримані шість підозрюваних, серед них і віцепрезидентка Європейського парламенту Єва Кайлі. На час розслідування усі підозрювані заходяться у бельгійській в’язниці. Затриманих підозрюють в отриманні хабарів від Катару та, можливо, Марокко у відповідь на лобіювання інтересів цих країн у Європарламенті.



Єва Кайлі – головна підозрювана в "Катарґейті" / фото з твітеру ексвіцепрезидентки

Зверніть увагу! Катар збільшує свій вплив у Європі, стаючи найважливішим джерелом енергії для європейських держав. Як пише The New York Times, на тлі відмови від споживання російського газу Катар "стає Саудівською Аравією для природного газу". Країна має низьку вартість продукту та величезні запаси, що зближує її не лише з Європою, але й з Китаєм.

На корупційні виклики Європарламент відповідає реформами, забороняючи вести лобістську діяльність у Брюсселі та Страсбурзі упродовж шести місяців після звільнення з посади.

Politico зауважує, що реформи також включатимуть амністію для депутатів Європарламенту у випадку несвоєчасного подання декларацій про подарунки та сплачені поїздки, журналу в'їзду до парламенту та розширення кола депутатів Європарламенту та помічників, які мають оголошувати про зустрічі з лобістами.

Чому корупція – значна проблема для країн ЄС

В останні роки дослідження демонструють, що боротьба з корупцією у ЄС зупинилася в понад половині країн протягом десяти років.

За даними антикорупційної організації Transparency International, в цілому Західна Європа та Європейський Союз отримали середній бал 66 зі 100 можливих в індексі сприйняття корупції.

Загалом у 2022 році з 31 країни європейського регіону лише шість покращили свої показники, а сім – понизили позиції у рейтингу.

Десять країн зафіксували найнижчі бали за боротьбу з корупцією за всю історію. Лідерами стали Данія (90 балів), Фінляндія (87), Норвегія (84), а найгірші показники були у Румунії (46), Болгарії (43) та Угорщини (42).



Які справи з корупцією в ЄС / інфографіка Transparency International

Дослідники Transparency International пов'язують погіршення та стагнацію з низкою чинників.

По-перше, європейські країни не в змозі ефективно розслідувати справи про корупцію й переслідувати їх у судовому порядку . До прикладу, Кіпр не зміг повністю впровадити в дію новий орган боротьби з корупцією. А в Іспанії затримують ухвалення плану боротьби з корупцією та ключових законів, які стосуються прозорості, лобіювання та інформування про правопорушення.

. До прикладу, Кіпр не зміг повністю впровадити в дію новий орган боротьби з корупцією. А в Іспанії затримують ухвалення плану боротьби з корупцією та ключових законів, які стосуються прозорості, лобіювання та інформування про правопорушення. По-друге, на фоні війни європейські країни надають допомогу Україні і через це Євросоюз збільшує свої витрати на оборону. Однак, через міркування про національну безпеку цей сектор недоступний для нагляду з боку суспільства. До прикладу, в Португалії та Греції секретні процеси закупівлі та низька фінансова прозорість лише посилюють можливість корупції в оборонних установах. Обмеження свободи слова та ерозія верховенства закону є ще однією складовою.

Зверніть увагу! В рейтингу за 2022 рік Україна перебуває на 116 місці за індексом сприйняття корупції та отримала 33 бали зі ста можливих. Для порівняння, у 2021 році Україна отримала 32 бали, а у 2020 – теж 33.





Як громадяни ЄС оцінюють рівень корупції у Євросоюзі?

За результатами опитування Євробарометру в 2022 році, 68% громадян ЄС вважають, що корупція широко поширена в їхній країні. Результат опитування нижчий на три бали, порівнюючи з 2019 роком. Однак, 58% респондентів оцінюють антикорупційну боротьбу уряду, як неефективну. 74% опитуваних вірять, що більшість корупційних злочинів відбуваються у державних установах, тоді як 72% респондентів вважають корупцію проблемою місцевих чи регіональних інституцій.

Як громадяни ЄС оцінюють рівень корупції у своїй країні / інфографіка Eurobarometer

Чи вплине корупція у ЄС на вступ України до Євросоюзу?

Однією із перешкод в Україні до членства в ЄС є значний рівень корупції. І хоча за останні роки були проведені значні реформи в судовій системі, у звіті Transparency International все одно називає Україну найкорумпованішою країною в Європі після Росії. The Brussels Time наголошує, що нещодавні обшуки в Ігоря Коломойського є доказом, що українські олігархи все ще є проблемою.

У коментарі 24 Каналу український політолог Володимир Фесенко розповів, чи вплине скандал з корупцією у ЄС на інтеграцію України до Європейського Союзу. За його словами, корупційний скандал є внутрішньою проблемою ЄС і не відігратиме ролі на вступ. Навпаки, на фоні війни підтримка Україні в Європарламенті лише посилюється.

Що стосується рішень щодо європейської інтеграції, тут в першу чергу впливає позиція Єврокомісії, а також Європейської ради. Європарламент має символічну та політичну роль, але не визначальну. Дуже добре, що зараз в Європарламенті домінує позиція на підтримку України. Ми це бачимо по всіх останніх резолюціях,

– сказав Фесенко.

Експерт зазначив, що в перспективі в Україні можуть бути проблеми не з європейськими інституціями, а з окремими країнами ЄС, в першу чергу з Угорщиною. Зазначимо, що президент Угорщини неодноразово виступав проти підтримки України.

Після отримання статусу кандидата на членство в ЄС у червні 2022 року, Україна продовжує імплементувати реформи. Видання TIME наголошує, що боротьба з корупцією грає вирішальну роль для вступу України до ЄС. Крім того, Єврокомісія рекомендувала Україні посилити боротьбу з корупцію, зокрема на високому рівні.

Під час саміту "Україна – ЄС" у Києві, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що Україна показує ефективний результат з роботою антикорупційних реформ під час війни. Однак, дату вступу України вона не анонсує. Натомість, Президент України Володимир Зеленський сподівається, що Україна отримає членство упродовж двох років.



Урсула фон дер Ляєн та Володимир Зеленський під час саміту в Києві / фото GETTY IMAGES/EUROPEAN COMMISSION POOL

Зауважимо, щоб стати членом Європейського Cоюзу Україна повинна виконати Копенгагенські критерії, які були cхвалені у 1993 році для всіх кандидатів. Умови вимагають наявність стабільних державних інститутів, дієву ринкову економіку та виконання членських зобов'язань.