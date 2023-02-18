Про це для 24 Каналу розповів народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Федір Веніславський. Він зазначив, що з точки зору створення Росією нового об'єднання немає передумов для реваншу.

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"Це може мати якийсь ситуативний вплив. Проте, думаю, якщо Росія захоче Абхазію та Північну Осетію інтегрувати у свій склад, то це може стати потужним сигналом для Грузії, яка вважає ці території своїми. І робить це абсолютно справедливо за нормами міжнародного права", – зазначив Веніславський.

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У Росії нічого не вдасться

За словами депутата, будь-які викрутаси Росії та її пропаганди точно не матимуть глобального значення. Це насамперед спрямовано на внутрішнього споживача, бо Путін хоче продемонструвати велич Росії, яку Збройні Сили зруйнували до нуля.

Хоч влада Грузії має неоднозначну позицію, але народ точно підтримує Україну. До того ж це не малий відсоток, а більшість. Ми маємо контакти й дуже чіткі сигнали. Те, що влада Грузії має проросійські погляди, це тимчасове явище, – сказав Веніславський.

Як Кремль використовує Білорусь

За інформацією американського Інституту війни, Росія хоче приєднати оборонно-промислову базу Білорусі. Зокрема, щоб виготовляти штурмовики Су-25. Аналітики вважають, що додаткова авіація суттєво допоможе росіянам у довгострокових військових діях.

"Запізнілі поступки Лукашенку свідчать про його рішучість не допустити безпосередньої участі білоруських військ у війні з Росією", – додали в ISW.