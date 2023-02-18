Про це повідомили британські розвідники. Вони зауважили, що Кремлю стає дедалі важче захистити населення від війни в Україні.

Важливо Піонтковський не виключає, що Путін може приєднати до Росії нові території напередодні 24 лютого

Що Путін скаже у своєму новому зверненні

Лідер російської парламентської групи, яка займається так званою "спеціальною військовою операцією" в Україні, Андрій Турчак заявив, що 16 лютого група подала звіт Владіміру Путіну.

Ймовірно, звіт охоплюватиме такі питання, як соціальна підтримка мобілізованих та їхніх сімей.

Це питання, ймовірно, стане більш актуальним, якщо відбудеться подальша мобілізація (явна чи мовчазна). Путін цілком може торкнутися цих питань у своєму зверненні до нації 21 лютого 2023 року,

– зазначили у розвідці.

Експерти додали, що Кремлю стає дедалі важче ізолювати населення від війни в Україні. Російське опитування у грудні 2022 року показало, що 52% мали друзів або родичів, які служили у так званій "спеціальній військовій операції".

Чи здивує чимось Путін у новому зверненні

Нещодавно російський опозиційний журналіст Майкл Накі заявив, що Владімір Путін не любить робити гучні заяви на певних подіях. Принаймні про це можна говорити, якщо проаналізувати виступи диктатора за попередній рік.

Публічні фігури такого рівня справді іноді користуються нагодою та озвучують важливі речі на певних заходах. Це пов'язано з тим, що їм бракує часу. Однак це не стосується очільника Кремля.

За словами Накі, Путін може у будь-який момент звернутися з будь-якого приводу.