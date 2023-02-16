Таку думку 24 Каналу висловив російський опозиційний журналіст Майкл Накі. Фахівці американського Інституту вивчення війни кажуть, що у своєму запланованому зверненні до федеральних зборів Росії Путін, ймовірно, не оголошуватиме ніяких заходів щодо подальшої ескалації війни в Україні.

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Накі вважає, що з імовірністю у 99% промова російського диктатора не буде пов'язана з подіями на фронті.

Путін не любить поєднувати приводи для виступів

Журналіст зауважив, що Владімір Путін не любить робити гучні заяви на певних подіях. Принаймні про це можна говорити, якщо проаналізувати виступи диктатора за попередній рік.

"Щоразу, коли Путін з'являється у публічному просторі, всі думають, що він скаже щось важливе. Але так буває дуже рідко", – сказав Накі.

Публічні фігури такого рівня справді іноді користуються нагодою та озвучують важливі речі на певних заходах. Це пов'язано з тим, що їм бракує часу. Однак це не стосується очільника Кремля.

"У Владіміра Путіна час не обмежений. Він нічим не займається і може хоч щодня включатися. Путін може у будь-який момент звернутися з будь-якого приводу", – зазначив журналіст.

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Про що диктатор розповідатиме федеральним зборам

Накі вважає, що саме тому російський диктатор не робитиме під час звернення до федеральних зборів ніяких заяв щодо подальших кроків у війні проти України. На думку журналіста, Путін зосередиться на традиційних внутрішньоросійських байках і розповідатиме:

що російська економіка росте;

у Росії все добре;

російська армія успішно воює;

на завершення – розповість черговий абсурдний анекдот.

"Не варто очікувати чогось більшого. Буде великим здивуванням, якщо це буде промова, у якій Путін розповідатиме про якісь рішення", – зазначив Накі.

Путін уникатиме неприємної для росіян теми війни

За словами журналіста, очільнику Кремля немає що особливо розповідати, тому що й гучних рішень стосовно війни в Україні не буде. Наприклад, диктатор не оголошуватиме другу хвилю мобілізації в Росії, тому що повістки просто почнуть розносити по-тихому.

Також оголошення певних рішень потребує іншої атмосфери. Не потрібно змішувати "успіхи" російської економіки з такою неприємною для російських громадян темою, як війна,

– сказав Накі.

Ця тема неприємна для росіян не з моральної точки зору. Як зазначив журналіст, у Росії є ті, хто проти війни. Але, на, жаль, багато людей або підтримують напад на Україну, або байдужі до цих подій.

Для таких росіян ця тема неприємна, тому що нічого хорошого для Росії у цій війні не відбувається.

Як мінімум – Росія зазнає поразки на тактичному рівні.

Як максимум – всі розуміють, що ця війна не приведе ні до якого фіналу, позитивного для країни-агресорки.

До якого фіналу війни готують росіян

За словами журналіста, усі сценарії завершення війни, які малює собі Кремль, не обіцяють йому нічого хорошого.

"Позитивний фінал, який малює російська пропаганда, – це ядерна війна. А якщо ядерна війна для них – позитивний фінал, то точно складається враження, що для Росії все складається не дуже добре", – зазначив Накі.

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