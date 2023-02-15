Так у коментарі 24 Каналу заявив політолог Олег Саакян. Він зазначив, що росіяни живуть у своєму спотвореному інформаційному просторі. Тож, можливо, для них і буде щось нове у словах Путіна.
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Перехід до іншого сценарію війни
"Бахмут чи якусь іншу "перемогу" – продати не вдасться. Я думаю, що взагалі не буде риторики "продажу перемоги", – сказав Саакян.
Він зазначив, що війна, яка починалася з тезою "можем павтаріть", за російським сценарієм мала б завершитися вже давно. І Путін мав би виступити з промовою "Рассія павтаріла". Але зараз країна-агресорка буде переходити до іншого сценарію – проміжного.
Нічого вони "повторити" не можуть. Путін буде намагатися продавати процес. Тобто, "Рассія павтаряєт",
– наголосив політолог.
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Олег Саакян переконаний, що ситуацію, зокрема, із Соледаром, Маріуполем будуть "продавати" й говоритимуть, що відбулася, метафорично, "Сталінградська битва". Кремль переконуватиме, що "тепер російські війська йдуть і потісняють Україну". Мовляв, "тепер лише питання часу, коли Росія переможе".
На його думку, головною тезою країни-агресорки буде те, що "російська армія переломила ситуацію".
"Що перелам досягнутий, оцими днями саме, "героїчно", тощо. І тепер залишилось "додавіть і спалити Рейхстаг". Ну що тут нового для українців?", – сказав Саакян.
Зміна риторики Путіна
Єдине, чому можна порадіти, впевнений політолог, це те, що Владіміру Путіну доводиться змінювати свою риторику, адже росіяни не можуть забезпечити первинний і вторинний сценарій.
"І цей сценарій – він також вже цими днями розвалюється. Його було "розстріляно"... першу фазу під Вугледаром. Було продемонстровано, що Росія зараз, навіть, тими обмеженими силами, які має, вони не можуть забезпечити ефективний наступ", – додав він.
Усе через те, що ЗСУ готові одразу ж знищувати будь-яку концентрацію ворожої техніки. І тоді в Росії з’являється "вой на болотах" і несеться "зрада" в соцмережах, наголосив Саакян.
Больовий поріг російського суспільства
Він переконаний, що "больовий поріг" російського суспільства полягає не в загальній кількості втрат, а в кількості втрат за одиницю часу.
"Якщо масово десь і привселюдно, і, скажімо, це замовчати не можна, 500, 600, 1000 покладена, техніки десятки спалені, тоді це викликає шок у російського суспільства. І от тут це боляче", – сказав політолог.
А якщо ж ця кількість, навіть, помножена на десять, але "розмазана" на тиждень, то тоді, вважає Саакян, у російського суспільства нічого нібито й не трапляється.
"Люди собі живуть і ходять від холодильника до телевізора, протоптуючи цю стежину", – підсумував він.
Звернення диктатора: що відомо
- Владімір Путін 21 лютого 2023 року виступить із промовою до федеральних зборів. Деякі експерти прогнозують, що він може оголосити про "новий наступ". 22 лютого у московських Лужниках окупанти будуть "святкувати" річницю повномасштабного вторгнення. Там, ймовірно, буде й російський президент.
- Журналіст Дмитро Гордон вважає, що диктатору треба буде розповідати про досягнення, але їх немає. Путін таки сподівається, що російські війська до цього часу просунуться на Донбасі.
- Джо Байден відвідає Польщу у дні звернення Владіміра Путіна. Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк пояснив, що для України важливий лише візит президента США.