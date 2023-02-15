Так у коментарі 24 Каналу заявив політолог Олег Саакян. Він зазначив, що росіяни живуть у своєму спотвореному інформаційному просторі. Тож, можливо, для них і буде щось нове у словах Путіна.

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Перехід до іншого сценарію війни

"Бахмут чи якусь іншу "перемогу" – продати не вдасться. Я думаю, що взагалі не буде риторики "продажу перемоги", – сказав Саакян.

Він зазначив, що війна, яка починалася з тезою "можем павтаріть", за російським сценарієм мала б завершитися вже давно. І Путін мав би виступити з промовою "Рассія павтаріла". Але зараз країна-агресорка буде переходити до іншого сценарію – проміжного.

Нічого вони "повторити" не можуть. Путін буде намагатися продавати процес. Тобто, "Рассія павтаряєт",

– наголосив політолог.

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Олег Саакян переконаний, що ситуацію, зокрема, із Соледаром, Маріуполем будуть "продавати" й говоритимуть, що відбулася, метафорично, "Сталінградська битва". Кремль переконуватиме, що "тепер російські війська йдуть і потісняють Україну". Мовляв, "тепер лише питання часу, коли Росія переможе".

На його думку, головною тезою країни-агресорки буде те, що "російська армія переломила ситуацію".

"Що перелам досягнутий, оцими днями саме, "героїчно", тощо. І тепер залишилось "додавіть і спалити Рейхстаг". Ну що тут нового для українців?", – сказав Саакян.

Зміна риторики Путіна

Єдине, чому можна порадіти, впевнений політолог, це те, що Владіміру Путіну доводиться змінювати свою риторику, адже росіяни не можуть забезпечити первинний і вторинний сценарій.

"І цей сценарій – він також вже цими днями розвалюється. Його було "розстріляно"... першу фазу під Вугледаром. Було продемонстровано, що Росія зараз, навіть, тими обмеженими силами, які має, вони не можуть забезпечити ефективний наступ", – додав він.

Усе через те, що ЗСУ готові одразу ж знищувати будь-яку концентрацію ворожої техніки. І тоді в Росії з’являється "вой на болотах" і несеться "зрада" в соцмережах, наголосив Саакян.

Больовий поріг російського суспільства

Він переконаний, що "больовий поріг" російського суспільства полягає не в загальній кількості втрат, а в кількості втрат за одиницю часу.

"Якщо масово десь і привселюдно, і, скажімо, це замовчати не можна, 500, 600, 1000 покладена, техніки десятки спалені, тоді це викликає шок у російського суспільства. І от тут це боляче", – сказав політолог.

А якщо ж ця кількість, навіть, помножена на десять, але "розмазана" на тиждень, то тоді, вважає Саакян, у російського суспільства нічого нібито й не трапляється.

"Люди собі живуть і ходять від холодильника до телевізора, протоптуючи цю стежину", – підсумував він.

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